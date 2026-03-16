Abbas Arakçi: İran, kendini savunmakta tereddüt etmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın başında "koşulsuz teslimiyet" isteyen ABD'nin ateşkes talep ettiğini iddia ederek, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve müttefikleri dışındaki ülkelere açık olduğunu yineledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünün düzenlediği basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin ABD-İsrail saldırganlığına karşı meşru savunma yaptığını söyleyen Bakan Arakçi, savaşın başında "koşulsuz teslimiyet" isteyen ABD'nin daha sonra ateşkes talep ettiğini belirtti.

"Biz herhangi bir mesaj göndermedik ve ateşkes talebinde bulunmadık ancak bu savaş, düşmanların saldırganlığı bir daha düşünemeyeceği bir şekilde sona ermeli.” diyen İranlı Bakan Arakçi, “Onlar zaten iyi bir ders aldılar. Karşılarında nasıl bir millet olduğunu anladılar. İran, kendini savunmakta tereddüt etmeyecek ve gerektiği sürece savaşa devam edecek." dedi.

Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Arakçi, "Bizim görüşümüze göre boğaz açık, ancak sadece düşmanlara ve müttefiklerine kapalı. Gururla direniş gösteriyoruz ve tereddüt etmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Arakçi, sosyal medya platformun X üzerinden yaptığı paylaşımda; İsrail ve ABD bombardımanlarında, aralarında 200'den fazla çocuğun da bulunduğu yüzlerce İranlı sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Paylaşımında Bakan Arakçi, "Raporlara göre, ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan ve İran'a yönelik saldırılara izin veren bazı komşu ülkeler bu katliamı aktif olarak teşvik etmektedir; bu nedenle tutumların acilen netleştirilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.