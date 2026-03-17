Bakan Arakçi, Witkoff ile iletişim kurulduğu iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile Trump’ın özel temsilcisi arasında yeni bir iletişim kanalı açıldığına dair iddiaları reddederek, bu tür haberlerin petrol piyasasını ve kamuoyunu manipüle etme amacı taşıdığını belirtti.

Abbas Arakçi, 17 Mart 2026 Salı günü kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmelerin yeniden başladığına dair iddialara resmi yanıt verdi.

Witkoff ile herhangi bir yeni temasın kurulmadığını vurgulayan Bakan Arakçi, iddiaları, "Witkoff ile son iletişimimiz, Donald Trump’ın İran’a saldırı kararından önceki sürece dayanmaktadır." sözüyle yalanladı.

Söz konusu iddiaların yayılma nedenine değinen Bakan Srakçi, bu haberlerin arkasında piyasa spekülasyonlarının yattığını savundu.

İranlı Bakan Arakçi, "Bunun aksini iddia eden her türlü söylem, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir kurgudan ibarettir." dedi.

Pazartesi günü (16 Mart 2026) Axios, Amerikalı bir yetkili ve konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde; Steve Witkoff ile Abbas Arakçi arasında geçtiğimiz günlerde doğrudan temasın yeniden sağlandığını ileri sürmüştü. Haberde, paylaşılan mesajların derinliği ve niteliği netleşmese de, bu durumun savaşın patlak vermesinden bu yana taraflar arasındaki "bilinen ilk doğrudan temas" olduğu iddia edilmişti.