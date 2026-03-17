CENTCOM, İran ile savaştaki askeri kayıpları açıkladı

İran ile devam eden çatışmalarda Amerikan ordusundan 13 askerin hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 askerin ise yaralandığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, 16 Mart 2026 Pazartesi günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, yaklaşık 200 askerin yaralandığını ve 13 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaralanan askerlerin büyük bir kısmının yarasının hafif olduğunu, bu askerlerden 180’inin görevlerine geri döndüğünü, 10 askerin durumunun ise kritik olduğunu belirten Tim Hawkins, yaralanmaların Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Bahreyn, Irak ve İsrail’deki askeri üslerde meydana geldiğini açıkladı.

Sözcü Hawkins, çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana İran’ın ABD üslerine yönelik saldırılarında 13 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Hawkins, İran saldırılarının sadece askeri üslerle sınırlı kalmadığını; diplomatik temsilcilikleri, otelleri ve havalimanlarını da hedef alarak bölge ülkelerindeki enerji altyapısına ciddi zararlar verdiğini kaydetti.

Bu saldırılara karşılık olarak ABD, İran içerisindeki 7 binden fazla stratejik noktaya yoğun hava operasyonları düzenledi.

Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 12 adet MQ-9 Reaper tipi gelişmiş İHA’nın düşürüldüğünü teyit etti.

ABD’nin en gelişmiş istihbarat toplama araçlarından biri olan MQ-9, 50.000 feet yükseklikte 27 saatten fazla havada kalabilme özelliğine sahip. Bu hava araçları; hedeflerin hassas takibi için ileri teknoloji kameralar, sensörler ve radar sistemleriyle donatılmış durumda.