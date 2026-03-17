Samara’da hava savunma sistemleri bir İHA'yı düşürdü

Irak'ın Selahaddin vilayetine bağlı Samara kentinde, bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Selahaddin ilinden bir güvenlik kaynağı, 17 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı Samara üzerinde bir İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü aktardı.

Güvenlik kaynağının yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabaha karşı saat 04:00 sularında, Samara Nüfus Müdürlüğü yakınındaki Belediye Meclisi binasında konuşlu bulunan hava savunma sistemleri, bölge üzerinde uçan bir İHA’yı hedef alarak imha etmiştir."

Söz konusu kaynak, İHA’nın havada infilak ettirildiğini, olay neticesinde herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın meydana gelmediğini belirtti.