Irak: Reşid Oteli’ne yönelik saldırı hukukun egemenliğinin ihlalidir

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani; Haşdi Şabi güçlerine yönelik saldırılar ile Mecnun Petrol Sahası, Reşid Otel ve ABD Büyükelçiliği gibi stratejik noktaların hedef alınmasının ardından tüm güvenlik ve istihbarat birimlerine acil talimat vererek, saldırıların faillerinin süratle yakalanmasını ve görevinde ihmali bulunan güvenlik görevlilerinin cezalandırılmasını istedi.

Başbakanlık Basın Ofisi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü yaşanan bir dizi güvenlik ihlaline ilişkin, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul aracılığıyla resmi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Haşdi Şabi güçlerine yönelik "haince" saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken; aynı zamanda hassas kurumlara ve diplomatik misyonlara yönelik "izahı olmayan" saldırılar düzenlendiği kaydedildi. Bu saldırıların amacının, Irak’ın yakaladığı güvenlik ve istikrar ortamını baltalamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada hedef alınan noktalar şöyle sıralandı:

"Mecnun Petrol Sahası, Uluslararası Reşid Oteli ve başkentteki ABD Büyükelçiliği yerleşkesi terörist saldırılara maruz kalmıştır. Bu kriminal eylemler ülke için tehlikeli sonuçlar doğurmakta ve hükümetin imar çabalarını riske atmaktadır."

Gelişmeler üzerine, faillerin bulunup adalete teslim edilmesi için tüm birimleri harekete geçiren Sudani, "Devletin güvenliği ve vatandaşların selameti, asla taviz verilmeyecek bir kırmızı çizgidir." diyerek, kendi sorumluluk bölgelerinde zafiyet gösteren subay ve güvenlik güçleri hakkında da sert soruşturma açılması talimatını verdi.

Başkent Bağdat’taki Reşid Oteli yakınlarında meydana gelen olayla ilgili Irak İçişleri Bakanlığından da teknik bir açıklama geldi. Bakanlık, uzman ekiplerin incelemesi sonucunda bir insansız hava aracının (İHA) otelin üst bahçe çitlerine çarptığını, olayda ciddi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını teyit etti.

İçişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlara yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu misyonlar uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde tam koruma altındadır. Onları hedef almak hukuk devleti ilkesinin ihlalidir ve failler en ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır."

Bakanlık, ülkenin huzurunu bozmaya çalışan her türlü yapıya karşı operasyonların kararlılıkla süreceği sözünü verdi.