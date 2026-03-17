Bağdat- ABD Büyükelçiliğine yaklaşık 12 saldırı düzenlendiği bildirildi

3 saat önce

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine yönelik ardı ardına düzenlenen saldırılar ve Cadiriye bölgesinde Haşdi Şabi üst düzey yöneticilerinin bulunduğu bir evin hedef alınması, başkentte güvenlik durumunu tamamen sarstı. Şehrin ana arterleri trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

17 Mart 2026 Salı günü bölgedeki durumu aktaran Kurdistan24 muhabiri, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliğine yönelik yaklaşık 10 ila 12 füze ve İHA saldırısının gerçekleştiğini, bunun bölgede büyük bir paniğe yol açtığını bildirdi.

Büyükelçilik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, Cadiriye bölgesinde bir ev dört füzeyle hedef alınarak tamamen yakıldı. Edinilen bilgilere göre saldırı sırasında evde bulunan 6 kişiden ikisinin silahlı grupların ve Haşdi Şabi’nin üst düzey liderleri olduğu belirtiliyor. Ancak söz konusu isimler henüz resmi olarak açıklanmadı.

Güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine bölgeye yoğun takviye güç sevk edildi. Cadiriye’deki cadde ve sokakların yanı sıra İki Katlı Köprü (Cisr el-Tabıqeyn), Muallak Köprüsü ve Ebu Nuwas Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, yeni saldırı riskine karşı Haşdi Şabi liderlerine başkentteki karargahları boşaltmaları ve ikamet yerlerini değiştirmeleri yönünde acil çağrı yapıldı.

Emniyet kaynaklarının Fransız Haber Ajansı’na (AFP) verdiği bilgilere göre salı günü sabaha karşı ABD Büyükelçiliği yeni bir İHA ve füze saldırısına maruz kaldı. Yerel kaynaklar, büyükelçilik yerleşkesi içerisinde şiddetli patlama seslerinin ardından siyah dumanların yükseldiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

Güvenlik güçleri, saldırının 3 İHA ve 4 füze ile gerçekleştirildiğini, İHA’lardan en az birinin büyükelçilik bahçesine düştüğünü teyit etti.