Muhammed Galibaf: Geniş bir füze ve İHA stokuna sahibiz

2 saat önce

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, savaşın yeniden başlamayacağına dair kesin güvenceler verilmesi şartıyla ateşkese hazır olduklarını, aksi takdirde uzun vadeli bir savaşa hazırlıklı olduklarını açıkladı.

El-Arabi el-Cedid gazetesine 17 Mart 2026 Salı günü bir mülakat veren Galibaf, Tahran’ın savaş öncesindeki statükoya geri dönmeyeceğini vurguladı.

Bölgedeki güvenlik ve istikrarı pekiştirmek adına Arap ülkeleriyle ortak güvenlik anlaşmaları ve garantileri imzalamaya hazır olduklarını belirten Galibaf, savaşın yeniden patlak vermeyeceğinin garanti edilmediği bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini aktardı.

Bakır Galibaf, "Ateşkes, ancak savaşın bir daha başlamayacağını garanti ederse anlam kazanır. Düşmana sorunlarını çözmesi ve ardından geri dönüp bize saldırması için fırsat verecek bir ateşkesi kabul etmeyiz. Siyasi ve güvenlik riskleri tamamen ortadan kalkana kadar savaşı sürdürmeye hazırız." ifadeleri kullandı.

ABD’nin İran’ın askeri kapasitesini yok ettiğine dair iddialarına tepki gösteren Galibaf, İran’ın savunma gücüne dair iddialı konuştu:

"ABD'nin iddialarına artık kimsenin inandığını düşünmüyorum. Elimizde muazzam bir füze ve İHA stoku var. Bu teknolojiyi, karşı tarafın savunma füzelerinden çok daha düşük maliyetle ve yüksek miktarda üretme kapasitesine sahibiz."

Galibaf, bölgedeki istikrarsızlıktan ABD’yi sorumlu tutarak, Arap ülkelerindeki askeri varlığa şu sözlerle dikkat çekti:

"Amerikalılar, güvenlik sağlama bahanesiyle bu ülkelerin topraklarını ve kaynaklarını kullanarak askeri üsler kurdu. Ancak bu üsleri İran’a saldırmak için kullandılar ve bizi yanıt vermeye zorladılar."

Son olarak Galibaf, geçen yılın haziran ayındaki savaş sırasında ABD'nin İsrail'in yanında yer almasına rağmen bölge ülkelerini çatışmanın içine çekmediklerini, ancak ABD’nin doğrudan müdahalesiyle durumun değiştiğini ve meşru müdafaa haklarını kullandıklarını sözlerine ekledi.