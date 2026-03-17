İsrail: Ali Laricani öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik saldırılarda üst düzey isimler Ali Laricani ile Besic komutanı Gulamreza Süleymani’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Katz, bugün (17 Mart 2026 Salı) yaptığı açıklamada, gece saatlerinde İran’a yönelik düzenlenen saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Besic komutanı Gulamreza Süleymani’nin “etkisiz hale getirildiğini” açıkladı.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD tarafından öldürülen İranlı denizciler için yazdığı mesaj paylaşıldı.

Laricani'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj, "Ali Laricani'nin İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin cenaze töreninin arifesinde yazdığı el yazısı" notuyla aktarıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Allah'ın adıyla. Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin şehitleri, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun silahlı kuvvetler yapısında uzun yıllar boyunca temelini oluşturacaktır. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum."