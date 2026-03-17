Macron: Hürmüz Boğazı’na yönelik bir operasyona katılmayacağız

Macron, bugün (17 Mart 2026 Salı) İran ve Orta Doğu’daki duruma ilişkin Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa’nın Orta Doğu’daki savaşa taraf olmadığını belirten Macron, "Fransa, mevcut bağlamda Hürmüz Boğazı’nın açılması veya özgürleştirilmesi operasyonlarına kesinlikle katılmayacaktır." ifadesini kullandı.

Macron, Fransa Savunma Konseyinin bölgedeki gelişmeleri ve askeri operasyonların etkilerini yakından takip ettiğini ifade etti.

Fransa’nın çatışmanın bir parçası olmadığını vurgulayan Macron, “Yine tekrar ediyorum, Fransa bu savaşı seçmedi, (savaşa) katılmıyoruz, (bölgedeki) vatandaşlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için tamamen savunma pozisyonundayız.” dedi.

Fransa’nın önceliğinin bölgedeki üslerini ve vatandaşlarını korumak, müttefik ülkelere destek vermek olduğunun altını çizen Macron, çatışmanın coğrafi yayılımını mümkün olduğunca sınırlamayı hedeflediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mart 2026 Pazartesi günü, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Macron ile görüştüğünü belirterek, müttefikleri Hürmüz Boğazı'nın açılması için zorlama çabalarına ilişkin duruşuna "10 üzerinden 8" notu verdi ve Macron'un ABD destekli çabaya katılacağını ima etmişti.