İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Laricani mesajı: Sert bir intikam bekliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Laricani’nin hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, saldırının faillerini "sert bir intikamın" beklediğini söyledi.

Mesud Pezeşkiyan, 18 Mart 2026 Salı günü yayımladığı mesajda, "Değerli ve aziz kardeşim Dr. Ali Laricani’nin öldürülmesi edilmesi bizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Kendisi, İslam Cumhuriyeti tarihi boyunca farklı cephelerde büyük hizmetler ve başarılar sağlayan seçkin ve kıymetli bir şahsiyetti." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İslami Şura Meclisi ve ardından Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevleri süresince Laricani ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını hatırlatarak; onun "hayırseverlik, titizlik, iş birliği ve öngörüsünden" başka bir şey görmediğini ve bıraktığı boşluğun doldurulmasının oldukça zor olacağını vurguladı.

Mesajının sonunda saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik sert uyarılarda bulunan Pezeşkiyan, "Hiç şüphesiz, bu saldırının faillerini çok sert bir intikam beklemektedir." dedi.