Devrim Muhafızları: Ali Laricani'nin intikam operasyonu başladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürülmesinin ardından Devrim Muhafızları Ordusu bir açıklama yaparak intikam sözü verdi.

Devrim Muhafızları tarafından 18 Mart 2026 Çarşamba günü yayımlanan resmi bildiride, Dr. Ali Laricani’nin davasının ve yolunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bildiride Laricani; "devrim okulunda ve Velayet-i Fakih terbiyesiyle yetişmiş seçkin bir şahsiyet, değerli bir düşünür ve etkili bir siyasetçi" olarak nitelendirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Laricani’nin kanının yerde kalmayacağını belirterek, suikastın intikamının mutlaka alınacağının altını çizdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Ali Laricani ve beraberindekilerin öldürülmesi üzerine resmi bir taziye mesajı yayımlayarak, onların yolunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kalibaf, "İslam Cumhuriyeti’nin güçlü siyasetçisi Ali Laricani, oğlu Dr. Murteza Laricani, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği İç Güvenlik Yardımcısı Dr. Ali Rıza Beyat ve beraberindeki korumaların şehit edilmesi dolayısıyla derin üzüntü içerisindeyim," ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, mesajının sonunda intikam vurgusu yaparak, "Laricani ve tüm yol arkadaşlarının intikamını alacağımıza söz veriyoruz." dedi.