Irak, İran'dan sağlanan doğal gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı

Irak Elektrik Bakanlığı, İran’dan Irak’a gaz akışının tamamen durduğunu, bunun da elektrik şebekesini doğrudan etkileyeceğini bildirdi.

Elektrik Bakanlığı bugün (17 Mart 2026 Çarşamba) İran'dan gaz akışının askıya alınmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bölgedeki gelişmelerin etkisiyle İran gazı akışı tamamen kesildi. Bu durum, yaklaşık 3100 megavatlık elektrik üretiminin devre dışı kalmasına yol açtı." denildi.

Bakanlık ayrıca, kayıp gazın alternatif yakıtla telafi edilmesi ve yerli gazın daha etkin kullanılması için Petrol Bakanlığı ile koordinasyonun artırılması yönünfr talimat verildiği belirtildi.

Yaklaşık 3100 megavatlık kaybın elektrik şebekesini doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Bakanlık, özellikle yaz aylarındaki yoğun tüketim dönemi öncesinde santrallerin hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.