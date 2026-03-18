CENTCOM: İran’da 7800’den fazla hedef vuruldu

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’da 7800’den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) yaptığı açıklamada, "Destansı Öfke Operasyonu"na ilişkin güncel raporunu açıkladı.

Rapora göre operasyon kapsamında İran'a karşı 8.000'den fazla saldırı düzenlenmiş, 7.800 askeri hedef vurulmuş ve 120'den fazla İran gemisi ve denizaltısı imha edilmiştir.

CENTCOM, operasyonun İran'ın güvenlik yapısını "parçalamayı" amaçladığını, komuta merkezlerini, Devrim Muhafızları karargahlarını ve istihbarat merkezlerini, hava savunma sistemlerini, balistik füze rampalarını, insansız hava aracı (İHA) ve füze fabrikalarını ve silah depolarını hedef aldığını belirtti.

ABD, B-1, B-2 Stealth, B-52 ve F-22, F-35 ve F-18 stratejik bombardıman uçakları, nükleer uçak gemileri, nükleer denizaltılar ve füze fırlatma rampaları, Patriot ve THAAD füze savunma sistemleri ve HIMARS füze platformlarını kullandığını kaydetti.

CENTCOM, operasyonun devam ettiğini ve önceliklerinin ABD ve müttefik çıkarlarına tehdit oluşturan noktaları vurmak olduğunu vurguladı.