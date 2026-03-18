Başbakan Barzani ve Ürdün Kralı, bölgedeki gelişmeleri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Kürdistan Bölgesi, Irak, Ürdün ve bölgedeki genel durumu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi, Irak, Ürdün ve bölgedeki genel durumun ele alındığı görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusu da görüşüldü.

Ayrıca savaş ve çatışmaların gelişmelerinin görüşüldüğü telefon görüşmesinde, Kürdistan Bölgesi, Irak, Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılar ele alındı.

Her iki taraf da güvenlik ve istikrarın korunması ve ulusların çıkarlarını olumsuz etkileyen çatışmaların daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca, ekonomik krizi ve bunun Irak ve bölge üzerindeki sonuçlarının ele alındığı görüşmede, Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, petrol boru hattı aracılığıyla Ceyhan Limanı'na petrol ihracatına izin verdiğini belirtti.

Mesrur Barzani ve Kral II. Abdullah, Erbil ve Amman ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, çeşitli alanlarda sürekli koordinasyona isteklerini ifade etti.