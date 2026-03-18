NATO: Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ortak seçenekler değerlendiriliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ortak seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Rutte, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) basına yaptığı açıklamada, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değindi.

Mark Rutte, "Müttefikler, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ortak seçenekleri inceliyor." dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kapalı tutma tehdidinde bulunduğu ve küresel deniz ticareti açısından kritik öneme sahip olan boğazın yeniden açılması konusunda müttefiklerinin tereddütlü davranmasını eleştirdi.

İran kıyılarının açıklarında bulunan boğaz, dünyanın en önemli ticaret ve enerji yollarından biridir ve İran daha önce burayı kapatmakla tehdit etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden başlamasının ancak müzakereler yoluyla mümkün olabileceğini ifade etti.

İran kıyılarında bulunan boğaz, dünyanın en önemli ticaret ve enerji rotalarından biridir.