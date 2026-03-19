Macron Irak’tan silahlı grupları kontrol altına almasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak yetkililerine silahlı grupların diplomatik misyonlara yönelik saldırılarını engelleme çağrısında bulundu.

Emmanuel Macron, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransız güçlerinin, DAİŞ'e karşı mücadele etmek ve ülke egemenliğini desteklemek amacıyla 2015'ten beri Irak'ta bulunduğunu hatırlattı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı son görüşmelere atıfta bulunan Macron, Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Irak'ı Fransız vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan silahlı gruplarla mücadele etmeye "çok açık bir şekilde" çağırdığını belirtirken, saldırıların Irak'ın çıkarına olmadığını ve ülkede güvenlik istikrarsızlığına neden olduğunu belirtti.

Irak'ın egemenliğinin korunması gerektiğinin altını çizen Macron, tüm Iraklı taraflara "sorumluluk almaları" çağrısında bulundu.

Macron, "Elleri askerlerimizin kanına bulaşmış Irak milis grupları cezalandırılmalıdır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması gerektiğini vurgulayarak, küresel enerji piyasasını krizden kurtarmak için çalıştıklarının altını çizdi.