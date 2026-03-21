Mazlum Abdi: Suriye'de diyalog yoluyla barışı sağlamaya çalışıyoruz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, bölge halklarını tebrik etti ve Suriye'deki kazanımların korunması ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için diplomatik ve askeri çabaların önemini vurguladı.

Mazlum Abdi, bir Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada, "Newroz, Orta Doğu ve Asya halkları için yeni bir yılın başlangıcıdır, ancak Kürdistan halkı için daha derin bir anlam taşır." dedi.

"Bu yılki Newroz'un özel bir anlamı var." diyen Mazlum Abdi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Çok sayıda yoldaşımız esir düşmüş ve şehitlerimiz var. Bu sorunların çözümü, özellikle de mahkumlarımızın serbest bırakılması ve ailelerine gururla dönmeleri için çabalarımızı yoğunlaştırdık."

Abdi, önemli bir siyasi başarı olarak, bu yıl Suriye tarihinde ilk kez Newroz'un resmi olarak ulusal bayram ilan edildiğini ve bunun ülkenin siyasi aşamasında olumlu bir dönüm noktası olarak kabul edildiğini söyledi.

Çabaların birleştirilmesi aşamasında olduklarını dile getiren Abdi, "Halkımızın geleceğini özgürce inşa edebilmesi için diyalog yoluyla Suriye'de barış ve istikrarı sağlamaya çalışıyoruz." dedi Abdi.

Mazlum Abdi konuşmasının sonunda, DAİŞ'e karşı mücadelede yardımcı olan ABD, Fransa, İngiltere ve diğer tüm ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası koalisyon güçlerine teşekkür etti.