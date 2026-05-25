İran, Körfez'de bir İHA düşürdüğünü açıkladı

İran medyası, askeri güçlerinin Basra Körfezi suları üzerinde bir insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardığını duyurdu. Ancak saldırıyı gerçekleştiren tarafa ve düşürülen İHA'nın türüne ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü İran güçlerinin son birkaç saat içinde Basra Körfezi suları üzerinde düşmana ait bir İHA'yı başarıyla düşürdüğü bilgisini geçti.

Haberde, söz konusu operasyonun yeni bir sistemle donatılmış olan "Areş Kemangir" adlı İHA kullanılarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ajans haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Gizli yeteneklere sahip bir sistem kullanılarak gerçekleştirilen bu operasyon, İran tarafından verilmiş net ve kararlı bir mesajdır. Aynı zamanda, hayalet (Stealth) özellikli hiçbir İHA'nın Körfez hava sahasına sızamayacağının da açık bir göstergesidir."

Yeni Hava Savunma Sistemleri Devreye Giriyor

İHA'nın düşürüldüğüne dair bu açıklama, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi'nin açıklamalarından birkaç saat sonra geldi.

Abdullahi, hava saldırılarına karşı eskisinden daha etkili bir şekilde koyabilmek amacıyla, ülkesinin yakın zamanda yeni hava savunma sistemlerini hizmete sokacağını vurgulamıştı.

Sözcü Bekayi: "Odak Noktamız Nükleer Dosya Değil"

Diğer yandan, düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de önemli açıklamalarda bulundu.

Bekayi, "İran şu aşamada nükleer dosyayı tartışmıyor, aksine tüm odağımız, savaşın sona erdirilmesi ve ülkenin çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak çözümlere ulaşılması üzerinedir." dedi.

Tahran'ın, geçmişte olduğu gibi düşmana yanıt vereceği zamanı kendisinin seçeceğini belirten Bekayi, Washington'ın taahhütlerine sadık kalacağına dair hiçbir garantinin bulunmadığını, ancak Tahran'ın tehditlere kulak asmayıp yalnızca kendi çıkarlarını güvence altına almaya odaklanacağını sözlerine ekledi.