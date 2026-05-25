Washington Post: Yeni mutabakat nükleer anlaşmayı kapsamıyor

Washington Post gazetesinin üst düzey bir ABD yönetim yetkilisine dayandırdığı habere göre ABD ve İran, aralarındaki savaşı sona erdirecek nihai bir anlaşmaya doğru ilk adım olarak, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve ateşkesin 60 gün süreyle uzatılmasını amaçlayan bir mutabakat çerçevesi üzerinde çalışıyor.

Amerikalı yetkili, şu ana kadar nihai bir anlaşmanın imzalanmadığını ve teklifin Tahran’ın resmi onayını beklediğini belirtti.

Konuya vakıf bir diplomatın aktardığına göre bu çerçeve metin, bölgedeki gerilimin azaltılması ve küresel enerji arzının güvence altına alınması adına temel bir adım olarak görülüyor.

Taslağın Detayları: Hürmüz Temizlenecek, Askeri Operasyonlar Duracak

Söz konusu taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal açmayı ve deniz trafiğinin savaş öncesi durumuna dönebilmesi için 30 gün içinde bölgedeki tüm deniz mayınlarını temizlemeyi taahhüt ediyor. Eş zamanlı olarak ABD, İran ve Lübnan dahil müttefikleri tüm cephelerdeki askeri faaliyetlerine derhal son verecek, buna karşılık ABD de İran üzerindeki deniz ablukasını eş güdümlü olarak hafifletecek.

Dondurulmuş Varlıklar ve Uranyum Şartı

İranlı bir yetkili, planın ilk aşamasında ABD’nin İran’a ait dondurulmuş varlıklardan 12 milyar doları serbest bırakacağını iddia etti. Ancak Amerikalı yetkili, İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumdan fiilen vazgeçmediği sürece paranın serbest bırakılmayacağını ve yaptırımların kaldırılmayacağını vurgulayarak, "İran, taahhütlerini yerine getirene kadar hiçbir şey elde edemeyecek." dedi.

İsrail'in "Meşru Müdafaa" Hakkı Korunuyor

Mutabakat zaptı nükleer anlaşmayı kapsamıyor, sadece sonraki bir aşamada bu konunun müzakere edileceğine dair bir vaat barındırıyor. Ayrıca anlaşma, tüm tarafların ve vekil grupların savaşı durdurmasını öngörürken, İsrail’in "ani ve doğrudan tehditlere yanıt verme" hakkını ise saklı tutuyor.

ABD'nin "Güven ama sıkı denetle" stratejisi olarak tanımladığı bu mutabakatın detaylarının pazartesi günü ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.