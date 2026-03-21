Irak Ulusal İstihbarat Servisi karargahına İHA saldırısı düzenlendi

Irak Güvenlik Medya Birimi, Mansur bölgesindeki Irak Ulusal İstihbarat Servisi karargahına bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Güvenlik Medya Birimi tarafından yapılan açıklamada, "21 Mart Cumartesi günü saat 10:15'te, Bağdat'ın Mansur bölgesinde bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi karargahı bir İHA ile hedef alındı." denildi.

Kurdistan 24 muhabiri ise Bağdat'ta birkaç patlama sesi duyulduğunu ve Bağdat Uluslararası Fuarı'na bir İHA'nın düşürüldüğünü aktardı.

Irak Ulusal İstihbarat Servisi'nin açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı, teşkilatın ulusal ve mesleki görevlerini yerine getirmesini engellemeye yönelik boş bir girişimdir. Bu tür eylemler bizi daha da güçlendirecektir."

Açıklamada, saldırı arkasındaki faillerin tutuklanıp hak ettikleri cezayı almaları gerektiği vurgulandı.