Neçirvan Barzani ve Hollanda Dışişleri Bakanı bölgedeki durumu görüştü

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, bugün (23 Mart 2026 Pazartesi) Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile elefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Neçirvan Barzani, Berendsen'i Hollanda Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti ve başarılar diledi. Ayrıca, Hollanda'nın Kürdistan Bölgesi'ne her zaman sağladığı yardımlar için minnettarlığını dile getirdi.

İki taraf, bölgedeki son gelişmeler ve savaşın bölgedeki ve dünyadaki barış, istikrar ve ekonomik durum üzerindeki tehlikeli sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunurken, çatışmaları barışçıl yollarla durdurmak için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) çatışmanın daha da genişlemesi ve sonuçları olasılığı hakkındaki endişelerini dile getirerek, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde barış ve istikrarın korunmasına verdiği desteği vurguladı.

Her iki taraf da savaşın Kürdistan Bölgesi üzerindeki etkisini, Erbil-Bağdat ilişkilerini, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni savaştan uzak tutmanın önemini ve Hollanda ile iş birliğini ele aldı.