Bloomberg: Müttefik baskısı ve piyasa korkusu Trump’ı frenledi

Bloomberg haber ajansı, Donald Trump'ın İran'a yönelik hava saldırılarını geçici olarak durdurma kararının, ABD müttefiklerinin ağır baskısı ve küresel piyasaların tepkisi sonucunda alındığını, danışmanlarının ise Trump'ı bu hamlenin doğurabileceği tehlikeli sonuçlar konusunda uyardığını iddia etti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan Bloomberg raporuna göre;üst düzey danışmanları Trump’ı, İran’ın enerji altyapısına ve elektrik üretim tesislerine yönelik herhangi bir saldırının savaşı kontrol edilemez bir boyuta taşıyacağı ve Orta Doğu’daki istikrarı tamamen yerle bir edeceği konusunda uyardı.

Haberde, Washington’ın bu "askeri molaya" yönelmesindeki temel etkenin yalnızca müttefiklerden gelen siyasi baskılar olmadığı, aynı zamanda finans piyasalarındaki sert tepkiler ve enerji arzının çökme riskinin de belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Danışmanlar, İran’ın enerji sektörünün felç edilmesinin gerilimi "geri dönüşü olmayan" bir noktaya getirebileceğini belirtti. Bu uyarılar ışığında Trump, Tahran’ın bir anlaşmaya varma noktasında ne kadar ciddi olduğunu görmek amacıyla diplomatik girişimlere alan tanımaya karar verdi.