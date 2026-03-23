WSJ: Devrim Muhafızları anlaşma için ağır şartlar koydu

1 saat önce

Amerikan "Wall Street Journal" (WSJ) gazetesi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun savaşı durdurmak ve bir anlaşmaya varmak için oldukça ağır şartlardan oluşan bir liste sunduğunu bildirdi. Bu şartlar arasında; Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve Körfez ülkelerindeki tüm ABD askeri üslerinin kapatılması gibi daha önce görülmemiş talepler yer alıyor.

Bilgili kaynaklara dayandırılan WSJ raporuna göre Devrim Muhafızları Komutanlığı, askeri çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı bir öneri paketi hazırladı. Taleplerin başında stratejik Hürmüz Boğazı için yeni bir anlaşma yapılması yer alıyor. Buna göre Tahran, boğazdan geçen ticari gemiler ve petrol tankerleri üzerinde tam denetim yetkisine sahip olmayı ve bu geçişlerden vergi almayı talep ediyor.

Şartların bir diğer maddesinde İran, kendisine karşı savaşın bir daha başlamayacağına dair uluslararası bir garanti talep ederken; aynı zamanda İsrail'in Lübnan Hizbullahı'na yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını anlaşmanın vazgeçilmez bir ön koşulu olarak sunuyor.

Wall Street Journal ayrıca, Devrim Muhafızlarının Körfez bölgesindeki tüm ABD askeri üslerinin tahliye edilmesini ve kapatılmasını istediğini belirtti. Bu askeri ve siyasi taleplerin yanı sıra Tahran; ABD ve İsrail bombardımanları nedeniyle İran'ın ekonomik ve askeri altyapısında meydana gelen ağır hasarlar için devasa bir mali tazminat talep ediyor.

Siyasi gözlemciler tarafından "maksimalist talepler" olarak nitelendirilen bu şartlar; gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaların sürdüğü ve Washington'ın, mevcut girişimlere karşılık Tahran'dan resmi bir yanıt beklediği kritik bir dönemde gündeme geldi.