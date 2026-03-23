Trump: Bu, İran'ın kurtuluşu için son şansı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran'ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla son iki gündür ciddi ve verimli görüşmelere başladığını bildirirken, ABD silahlı kuvvetlerinin İran'ın askeri kapasitesini ve liderlik kadrosunu tamamen devre dışı bırakmasının ardından, bu sürecin Tahran için "kurtuluş yolundaki son şans" olduğunu vurguladı.

Donald Trump, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, İran'ın elektrik santrallerine ve enerji altyapısına yönelik hava saldırılarını beş gün süreyle erteleme talimatı verdiğini açıkladı.

"İran bir anlaşmaya varmak istiyor ve barış arzuluyor; artık nükleer silah edinme çabasında olmayacaklarını kabul ettiler." diyen Trump açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yok edilebilecek her şeyi yok ettik; İran'ın hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini ve nükleer kapasitesini imha ettik, lider kadrolarının çoğu artık hayatta değil. Şu an İran’da yeniden inşa edilebilecek hiçbir şey kalmadı; bu yüzden bir çözüme ulaşma konusunda bu kez oldukça ciddiler."

ABD Başkanı, yürütülen mevcut görüşmelerin sadece bir ateşkesi değil, bölge ve dünya güvenliğini koruyacak daha kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirtti.

Trump, "Eğer ileriye dönük bir adım atarlarsa, bu çatışma sona erecek ve dünya çok yakında daha huzurlu bir yer haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Tahran'a yönelik sert uyarısını yineleyen Trump, bu 5 günlük sürenin İran'ın ABD'ye yönelik tehditlerine son vermesi için "final niteliğinde bir fırsat" olduğunu vurguladı.