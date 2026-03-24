Anbar'da Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Savaş uçakları Anbar vilayetinde Haşdi Şabi komutanlık karargahını bombaladı. Saldırıda bir dizi Haşdi Şabi komutanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre 24 Mart 2026 Salı sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden komutanların yanı sıra, çok sayıda yaralı komutanın hastanelere kaldırıldı ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca, Irak'taki bazı yerel haber kaynakları; Haşdi Şabi'nin Anbar vilayetindeki Operasyonlar Komutanı Saad Duayi ve aynı komutanlığın Güvenlik Müdürü Haydar el-Maamuri'nin bu hava saldırısında öldüğünü yayımladı.

Öte yandan Haşdi Şabi Heyeti Basın Merkezi, El-Cezire Operasyon Komutanlığının ABD ve İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını ve bu nedenle iki silahlı unsurlarının yaralandığını duyurdu.

Açıklamada; saldırının sabaha karşı saat 12:20'de Jurf el-Sakhar – Saidat bölgesindeki El-Cezire Operasyon Komutanlığı karargahına yapıldığı, sadece 47. Tugay'ın iki savaşçısının yaralandığı belirtildi.