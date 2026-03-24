Anbar'da DAİŞ operasyonu: Bölge sorumlusu ve yardımcısı yakalandı

Irak'ın Anbar vilayetinde düzenlenen operasyonla bir terör örgütü DAİŞ sorumlusu ve yardımcısının yakalandığı bildirildi.

Irak Ordusu Askeri İstihbaratından 24 Mart 2026 Salı sabahı yapılan açıklamada, Anbar vilayetinde bir DAİŞ sorumlusunun yakalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre; Ordu 10. Tümen Askeri İstihbarat birimi, 40. Piyade Tugayı 2. Tabur İstihbarat birimi ile iş birliği içinde, Anbar vilayetinin Germe bölgesinde kurulan bir pusuda DAİŞ’in Reşad bölgesi sorumlusunu ve yardımcısını yakaladı.

Açıklamada, "yakalanan teröristin, Anbar'ın güvenlik güçleri tarafından kurtarılması operasyonları sırasında öldürülen üç oğlunun olduğu" bilgisi yer aldı.

Söz konusu teröristin yargı makamları tarafından Terörle Mücadele Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında arandığı ve itirafları alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılacağı dabelirtildi.