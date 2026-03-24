CENTCOM, İran savaşının 23 günlük bilançosunu yayımladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), şu ana kadar İran içerisinde 9 binden fazla hedefi vurduklarını ve bu ülkeye ait 140'tan fazla gemiyi imha ettiklerini açı.

Komutanlık, bugün (24 Mart 2026 Salı) sabaha karşı, sosyal medya platformu X üzerinden İran savaşının yeni istatistiklerini yayımladı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 28 Şubat 2026'dan bu yana İran'a karşı "Destansı Öfke" (Epic Fury) operasyonunu başlattıkları ve İran'ın güvenlik kurumlarını çökertmek amacıyla hedeflere yönelik saldırıların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Ayrıca saldırılarda, ABD ve müttefikleri için doğrudan ve tehlikeli tehdit kaynağı olan tüm noktaların yok edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

CENTCOM'un paylaştığı verilere göre savaşın 23 gününde ABD kuvvetleri; savaş uçakları, deniz kuvvetleri ve füze üsleri aracılığıyla İran topraklarına 9 binden fazla saldırı gerçekleştirdi ve 9 binden fazla hedefi vurdu. Bunların arasında İran İslam Cumhuriyeti'ne ait 140'tan fazla geminin imha edildiği bilgisi de yer aldı.

Saldırılarda hedef alınan yerlerin türleri hakkında CENTCOM şunları kaydetti:

- Komuta ve kontrol merkezleri.

- Devrim Muhafızları karargah binaları.

- Devrim Muhafızları istihbarat mevkileri.

- Hava savunma sistemleri.

- Balistik füze üsleri.

- Gemiler, denizaltılar ve deniz kuvvetleri.

- Gemi savar füze üsleri.

- Askeri iletişim yetenekleri.

- Balistik füze ve İHA üretim fabrikaları.

- Silah üretim fabrikaları ve depoları.

- Karadan havaya füze tesisleri.

- Askeri destek altyapıları.