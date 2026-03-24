Reuters: Tahran-Washington hattındaki gizli görüşmelerin merkezinde Galibaf var

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sahada rakipsiz bir otorite ve merkezi bir karakter olarak öne çıkıyor. Karar alma piramidinin zirvesine iyice yaklaşan Galibaf; ülkedeki siyasi, askeri ve dini kanatlar arasında kilit bir arabulucu haline gelmiş durumda.

Bilgili kaynaklara ve İsrailli yetkililere dayandırılan bir "Reuters" haberine göre Galibaf, bölgesel çatışmaların tırmanmasıyla ilgili olarak perde arkasında ABD ile müzakereler yürütüyor.

Galibaf bu haberleri reddetse de medya raporları Donald Trump yönetiminin onun rolünü yakından izlediğini ve Washington’un askeri baskıdan diplomasi yoluyla savaşı sona erdirmeye geçmek istediği bu dönemde, onu "potansiyel bir ortak ve hatta İran'ın gelecekteki lideri" olarak gördüğünü belirtiyor.

İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümcül bir saldırıda öldürüldüğü haberlerinin yayılmasının ardından Tahran, derin bir şok ve parçalanma yaşıyor. Mücteba Hamaney'in yakın ve güvenilir bir ismi olan Galibaf, bu süreçte siyasi ve askeri elitleri bir araya getiren bir şemsiye olarak ortaya çıkmayı başardı.

Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille tehdit eden Galibaf, "ülkesinin düşmanlarını merhamet için yalvarmaya zorlayacak yıkıcı bir darbe" indirme sözü verdi.

1961 doğumlu Muhammed Bakır Galibaf, iktidarın kilit noktalarında uzun bir geçmişe sahip. 22 yaşında Devrim Muhafızlarında general olan Galibaf, askeri pilot olarak da görev yaptı. Siyasi hayatı ise başarılarla ve sert müdahalelerle dolu: Bir yandan 12 yıl boyunca Tahran’ın başarılı belediye başkanı olarak tanınırken, diğer yandan 1999’daki öğrenci eylemleri ile 2009 protestolarının bastırılmasında ana figürlerden biri oldu.

Üç kez başkan adayı olup bu makama ulaşamayan Galibaf, şimdi Meclis Başkanlığı üzerinden kendisini İran'ın en güçlü adamı olarak konumlandırmış durumda.

İran, uluslararası baskı ve iç güvenlik sarsıntıları arasında sıkışmışken; tüm gözler bu "diplomat generalin" İran iktidarını bu fırtınadan kurtarıp kurtaramayacağına ya da karmaşa dolu bir dönemin son karakteri olup olmayacağına çevrilmiş durumda.