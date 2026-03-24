NYT iddiası: ABD, İran’ın stratejik Hark Adası’na el koymayı planlıyor

1 saat önce

ABD'li üst düzey askeri yetkililer, İran'a yönelik askeri bir operasyon gerçekleştirmek ve temel amacı Hark Adası'nı ele geçirmek olan, 82. Hava İndirme Tümeni'nden bir muharip tugayın konuşlandırılmasını içeren stratejik bir planı değerlendiriyor.

Savunma kaynaklarına dayandırılan "New York Times" gazetesinin raporuna göre bu güç, dünyanın herhangi bir yerine 18 saatten kısa bir sürede konuşlanabilme özelliğine sahip 3 bin kişilik "Acil Müdahale Gücü" askerlerinden oluşuyor.

Kaynaklar, bu birliklerin ana görevinin, İran'ın en önemli petrol ihraç merkezlerinden biri olan ve Tahran ekonomisinin ana damarını oluşturan Hark Adası'nı kontrol altına almak olacağını belirtiyor.

Paraşütçülerin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın önündeki bir diğer seçenek ise şu anda Orta Doğu'ya doğru yolda olan 31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nden (Marines) 2 bin 500 askerin operasyona dahil edilmesidir.

Eski yetkililer, adadaki uçuş pistinin son hava saldırılarında hasar görmesi nedeniyle, Deniz Piyadeleri’nin (Marines) paraşütçülerin inişi ve ağır ekipmanların nakliyesi için zemin hazırlamak amacıyla havaalanı ve altyapıyı onarmak üzere bölgeye ilk ulaşan grup olabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, paraşütçülerin en büyük avantajının hızları olduğuna dikkat çekerken, zayıf noktalarının ise ağır zırhlı araç eksikliği olduğunu, bunun da İran'ın olası bir karşı saldırısında askerlerin hayatı için risk oluşturabileceğini vurguluyor.

Hazırlıklar kapsamında ABD ordusu, tugayın Orta Doğu'daki herhangi bir konuşlandırma ihtimaline karşı tam hazırlıklı olması amacıyla, bu birliğin 300 üyesinin Louisiana eyaletindeki Fort Polk üssünde askeri tatbikata başladığını duyurdu.

Hava İndirme Tümeni, son yıllarda 2020'de Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nin korunması, 2021'de Afganistan'dan çekilme operasyonu ve Ukrayna savaşı sonrası Doğu Avrupa'daki müttefiklerin desteklenmesi gibi kritik görevlerde yer aldı. Şu ana kadar Pentagon ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bu plan hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.