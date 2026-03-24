İran Enerji Bakanı: Olası saldırılarda elektrik santrallerini hızla onaracağız

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, elektrik santrallerine gelebilecek herhangi bir zarar durumunda yerli imkanlarla hızlıca onarım yapacakları konusunda vatandaşlara güvence verirken, Körfez ülkelerinin santrallerini ise "istikrarsız" ve ABD'nin insafına kalmış olarak nitelendirdi.

Abbas Aliabadi, İran'ın ülke genelinde dağıtılmış bir sistemle elektrik ürettiğini, ancak Körfez ülkeleri ve İsrail'in merkezi sistemle üretim yaptığını, bunun da sistemlerini oldukça istikrarsız ve risklere karşı savunmasız kıldığını belirtti.

Vatandaşlarına güven veren Bakan Aliabadi, "Endişelenmeye gerek yok; herhangi bir santralimiz zarar görür veya vurulursa, yerli imkanlarla hızla yeniden inşa edilecek ve onarılacaktır." dedi.

Aliabadi ayrıca, güney komşularının elektrik santrallerinin Amerikalılar tarafından inşa edildiğini, bu yüzden herhangi bir hasar durumunda yine Amerikan şirketleri tarafından onarılmaları gerektiğini ifade ederek; bu durumu ABD için bir "gelir kaynağı" olarak tanımladı.

Konuşmasının sonunda İran'ın yerli kapasitesine değinen Enerji Bakanı, "Ülke genelinde 150'den fazla elektrik santralimiz var. Bu santrallerin tüm ekipmanları yerli üretimdir ve maliyetleri İran para birimiyle karşılanmıştır. Türbinlerin en hassas parçalarının ham maddeleri bile yurt içinde üretilmektedir." dedi.