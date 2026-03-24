Pezeşkiyan: ABD ve İsrail ile bağlantısı olmayan her gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

15 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğine yönelik bir dizi önlem aldığını açıkladı.

Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde; İran'ın bu su yolundaki seferlerin güvenliğini ve gemilerin geçişini sağlamak için pratik adımlar attığını, ayrıca "saldırganlarla" hiçbir bağlantısı olmayan ve olaylara dahil olmayan gemilerle koordinasyon kurulacağını belirtti.

İran daha önce, Tahran ile koordinasyon sağlamaları şartıyla, ABD veya İsrail ile bağlantısı olmayan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceğini duyurmuştu.

28 Şubat'tan bu yana İsrail ve ABD, İran'a yönelik saldırılar düzenleyerek düzinelerce hedefi bombaladı. Bu saldırılarda dini lider Ali Hamaney, Ali Laricani ve Ali Şemhani de dahil olmak üzere ülkenin onlarca üst düzey komutan ve yetkilisi hayatını kaybetti. Buna karşılık İran da İsrail'e ve Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine yönelik misilleme saldırıları başlattı.