Bahçeli’den Trump’a: Barış süreci önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, savaşın Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’na sıçramasının küresel bir enerji krizinin ötesinde "kıtlık krizine" yol açacağı uyarısında bulunarak, "Esas rejim İsrail'de değişmeli. Trump'ın öncelikli gündemi bu olmalı.” dedi.

Devlet Bahçeli, TBMM’deki haftalık grup toplantısında hem iç barış sürecine hem de Orta Doğu’da tırmanan gerilime dair kritik açıklamalarda bulundu.

İç barış ve terörle mücadele sürecine ilişkin kararlılık mesajı vererek, bu sürecin geçici bir strateji olmadığını söyleyen Bahçeli, "Yola çıktık, inşallah varacağız." ifadesini kullandı.

Süreç Komisyonunun raporları doğrultusunda yasal ve demokratik adımların sırasıyla atılacağını kaydeden Bahçeli, barış süreci kapsamında terörün tamamen bitirilmesini “tarihi bir fırsat kapısı” olarak nitelendirdi.

Bölgesel çatışmalara geniş yer ayıran Bahçeli, İsrail’in bir "ölüm aygıtına" dönüştüğünü belirterek ABD’nin yeni yönetimine açık bir çağrıda bulundu.

Bahçeli, "Esas rejim İsrail'de değişmeli. Trump'ın öncelikli gündemi bu olmalı. Savaş durmalı, silahlar susmalı." ifadelerini kullandı.

İran ile İsrail-ABD eksenindeki çatışmaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirten Bahçeli, İran’ın "kolay lokma" olmadığının anlaşıldığını savundu.

Bahçeli’ye göre savaşın Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’na sıçraması, küresel bir enerji krizinin ötesinde "kıtlık krizine" yol açabilir.

Konuşmasının sonunda iç cepheyi tahkim etme vurgusu yapan Bahçeli, nifak tohumlarını kurutacaklarını ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki kaos ortamında bir "kutup başı" olarak barışın teminatı olacağını sözlerine ekledi.