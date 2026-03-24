İran'ın savaşı sona erdirme şartları Trump'a sunuldu

Haber kaynakları, üst düzey İranlı yetkililerin, müzakerelerin başlatılması ve savaşın sona erdirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibine gizlice mesaj gönderdiğini ortaya çıkardı.

İsrail merkezli "Yedioth Ahronoth" gazetesinin bilgilerine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in müzakerelere onay verdiğini, Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff'a gizlice bildirdi.

Kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, Mücteba Hamaney'in yeni bir anlaşmaya varmak amacıyla ABD ile diyalog başlatılmasını kabul ettiğini belirtti.

Haberin devamında, Hamaney'in savaş ve çatışmaların hızla sona erdirilmesine razı olduğu, ancak bunun Tahran tarafından belirlenecek şartlar çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, "Truth Social" hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Washington ve Tahran'ın son iki gün içinde çatışmaların kesin çözümü ve Orta Doğu'daki düşmanlığın sona erdirilmesi amacıyla derin ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, görüşmelerdeki olumlu hava ve bu hafta boyunca sürecek olan devam kararına dayanarak; ABD Savaş Bakanlığına (Pentagon), İran'ın enerji santralleri ve ekonomik altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı, bu geçici durdurmanın sadece 5 gün süreceğini ve iki ülke arasındaki görüşmelerin başarısına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeni bir müzakere turunun gerçekleştirileceği iddia edilse de Tahranlı yetkililer Washington ve özellikle Trump yönetimiyle doğrudan veya dolaylı herhangi bir görüşme yaptıklarını reddetmeye devam ediyor.a