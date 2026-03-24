Reuters: Haşdi Şabi lideri Feyyaz'ın konutu hedef alındı

Iraklı bir güvenlik kaynağın 24 Mart 2026 Salı günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Musul şehrindeki ikametgahı savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Açıklamada, saldırı sırasında Falih el-Feyyaz’ın konutta bulunmadığı ve olaydan kısa bir süre önce oradan ayrıldığı belirtildi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre bu sabah Ninova vilayeti sınırları içerisinde yer alan Haşdi Şabi 50. Tugay (Babil Tugayı) üs ve karargahlarına da saldırılar düzenlendi.

Aynı zamanda Haşdi Şabi, ABD’nin Anbar vilayetindeki operasyon merkezine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında, Anbar Operasyonlar Komutanı ile birlikte 14 milisin öldüğünü duyurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının başlamasından bu yana, Irak’taki Haşdi Şabi karargahları ve üst düzey yöneticileri düzenli olarak hava ve füze saldırılarının hedefi oluyor. Hedef alınan 50. Tugay, ağırlıklı olarak Ninova Ovası bölgesinde konuşlanmış durumda.

ABD Hazine Bakanlığı, 2021 yılının başından itibaren Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyaz’ı, hükümet karşıtı protestolar sırasındaki hak ihlalleri ve milis gruplarla olan bağlantıları nedeniyle yaptırım listesine almıştı.