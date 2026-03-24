İran Devrim Muhafızlarından İsrail ordusuna doğrudan uyarı

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ordusunu uyararak; Filistin ve Lübnan’daki sivil halka yönelik saldırıların devam etmesi halinde, İsrail’in Gazze Şeridi ve Filistin’in kuzeyindeki askeri mevzilerinin hedef alınacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail’in bölgedeki çatışma ortamından ve medyanın "ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü dayatılmış savaşa" odaklanmasından faydalandığı savunuldu.

Açıklamada, İsrail’in bu süreçte Lübnan ve Filistin’de sivillere yönelik kapsamlı "savaş suçları" işlediği ileri sürüldü.

İsrail’in gerçekleştirdiği eylemlerin "soykırım" boyutuna ulaştığı ve tüm kırmızı çizgilerin aşıldığı belirtilen açıklamada, mevcut durumun artık "tahammül edilemez" bir noktaya geldiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında İsrail ordusuna yönelik şu doğrudan uyarıda bulunuldu:

"İsrail ordusunu, Lübnan ve Filistin'deki sivil halka yönelik suçlarına devam etmesi halinde; Filistin'in kuzeyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki düşman güçlerini füze ve dronlarla ağır bir şekilde bombalayacağımız konusunda uyarıyoruz.”