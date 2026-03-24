Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında bir dizi karar alındı

Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısında, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları önlemek ve Irak’ın egemenliğini korumak için bir dizi karar alındı.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Muhammed Şiya Sudani, bugün (24 Mart 2026 Salı) Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Bölgedeki savaş ve askeri faaliyetlerin Irak üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, devletin anayasaya göre savaş ve barış kararını elinde bulundurduğu ve bu hakkın hiçbir kişi veya kurum tarafından gasp edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Toplantıda, hükümetin saldırganlığı reddeden ve devletlerin egemenliğine saygıyı savunan kararlı tutumunu teyit ettiği, Irak’ın bölgesel ve uluslararası ilişkilerde dengeli bir politika izleyeceği ve ülkeyi çatışma ve savaş bölgelerine sürüklemeyecekleri vurgulandı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin anayasa ve yasalar çerçevesinde güvenliği sağlamakla yükümlü olduğu, buna Haşdi Şabi dahil olduğu ve tüm personelin korunması gerektiği belirtildi.

Toplantıda alınan kararlar şunlar:

İnsansız hava araçlarıyla yapılan saldırılara, meşru savunma ve karşılık hakları çerçevesinde karşılık verilmelidir. Güvenlik kurumlarına ve vatandaşların çıkarlarına yönelik saldırılara katılanların tespit edilip yasal işlem uygulanmalıdır. Dışişleri Bakanlığının, saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine şikayette bulunmalı ve saldırının durdurulması ve kınanması için girişimlerde bulunması, ABD ve İran temsilcilerine resmi protesto notası sunulmalıdır.