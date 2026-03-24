Zalmay Khalilzad: İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze saldırısı bir suç eylemidir

2 saat önce

Zalmay Khalilzad, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, bir mesajla İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik füze saldırılarına karşı derin endişesini ve şiddetli öfkesini dile getirdi.

"İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bu sebepsiz füze saldırısından dolayı şoke oldum ve çok öfkeliyim." diyen Zalmay Khalilzad, "Onlar, Irak Kürdistanı’nın cesur savunucuları olan ve komşularına karşı hiçbir tecavüzde bulunmamış bir dizi Peşmerge’yi şehit ettiler ve yaraladılar." dedi.

İran’ın bu suç eyleminin sorumluluğunu üstlenmesi ve hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Zalmay Khalilzad, şunları da ekledi:

"Dostlarımız ve müttefiklerimiz, sadece İran henüz doğrudan bize ulaşamadığı için hedef alınıyor; ancak bize ulaşmak onların nihai hedefidir ve eğer iktidarda kalırlarsa, durmaksızın bunun için çabalayacaklardır."

Khalilzad, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrısında ise şu sözlere yer verdi:

“Bu acı gerçeğin, ABD Başkanı’nın çatışmaların nasıl sona erdirileceğine dair vizyonunun temeli olması gerekir. Ayrıca, bu maceracı İran’ı iktidarda tutacak her türlü sonuç; Kürdistan, Suudi Arabistan ve BAE de dahil olmak üzere ABD ve bölgedeki ortaklarımız için kalıcı bir baş ağrısı olacaktır; aynı zamanda bölgenin stratejik geleceği üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır."

Son olarak Khalilzad, bölge güvenliğinin korunması için İran’ın kalıcılığının engellenmesi gerektiğine işaret etti.