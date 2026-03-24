Axios: İran "Trump'ın üçüncü hilesi" tuzağına düşmeyi reddetti

Axios haber sitesinin üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi arabulucular vasıtasıyla Washington’a net bir mesaj gönderdi. Daha önce iki kez "Trump’ın hilesi" olarak adlandırdığı tuzağa düştüğünü belirten İran, üçüncü bir hayal kırıklığına toleransı olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray, Donald Trump’ın müzakere arayışında samimi olduğu konusunda Tahran’ı ikna etmeye çalışıyor. Bu kapsamda, ABD Başkanlık Elçisi Steven Witkoff’un önerisiyle dikkat çeken bir adım atıldı.

Görüşmelere ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katılması teklif edildi. Witkoff, Vance’in resmi makamının ağırlığı ve İran nezdindeki "daha az şahin" (ılımlı) imajının, gergin müzakere iklimini yumuşatabileceği görüşünde.

Diplomatik temaslar sürerken, bir Beyaz Saray yetkilisi askeri seçeneklerin de masada kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Yetkilinin açıklamasına göre henüz nihai bir karar verilmemiş olsa da İran toprakları içinde "sınırlı bir kara operasyonu" gerçekleştirme ihtimali, Trump’ın önündeki alternatiflerden biri olarak güncelliğini koruyor.

Öte yandan, olası bir zirve için Pakistan seçeneği üzerinde durulsa da bu konuda henüz somut bir mutabakat sağlanmış değil.

Kaynaklara göre tarafların öncelikleri taban tabana zıt. İran’ın önceliği, kendi topraklarına yönelik devam eden bombardımanların derhal durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak. Buna karşılık , Trump yönetimi Tahran’ın önceki müzakere turlarında kesin bir dille reddettiği kritik tavizleri bu kez masada koparmayı hedefliyor.

Arabulucular üzerinden yürütülen mekik diplomasisine rağmen, tarafların pozisyonları arasındaki bu derin uçurum, müzakerelerin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.