Trump: İran’da hiç kimseye güvenmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un İran içindeki "doğru kişilerle" görüşme halinde olduğunu belirterek, Tahran’ın nükleer silah geliştirmekten vazgeçmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğru kişilerle konuşuyoruz ve onlar bir anlaşma imzalamak için çok istekliler." ifadelerini kullandı; ancak görüşülen kişilerin kimliklerine dair ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı, müzakere heyetinin; Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluştuğunu teyit etti.

İranlıların "asla nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiklerini" iddia eden Trump, buna rağmen "İran’da hiç kimseye güvenmediğini" de sözlerine ekledi.