WSJ: : Washington, Tahran'ın taleplerini gülünç olarak nitelendiriyor

Saldırıların devam etmesine rağmen medya raporları, ABD ile İran arasında bir ateşkes anlaşmasına varma çabalarının sürdüğünü ortaya koyuyor; ancak Tahran’ın ağır şartları karşısında Washington bu talepleri "mantıksız" olarak değerlendiriyor.

Wall Street Journal gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre müzakerelerle ilgili bilgilerin sızdırılması Tahran'da öfkeye yol açtı. ABD’li yetkililer, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi ve mali tazminat ödenmesi gibi taleplerinin "garip, belirsiz, gerçeklikten uzak ve gülünç" olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda Reuters haber ajansı, Tahran’daki üç üst düzey kaynağa dayandırarak İran’ın müzakerelerdeki tutumunu sertleştirdiğini bildirdi. Bunun sebebinin, karar alma sürecinde Devrim Muhafızlarının artan nüfuzu olduğu belirtiliyor.

Tahran, Washington’dan şu kritik maddeleri içeren "büyük ödünler" talep ediyor:

1- Gelecekte herhangi bir askeri saldırı yapılmayacağına dair garanti verilmesi.

2- Savaş zararları için tazminat ödenmesi.

3- Hürmüz Boğazı üzerinde İran’ın resmi kontrolünün tesis edilmesi.

4- Füze programı üzerine herhangi bir görüşmenin reddedilmesi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un şu anda bir ateşkese varmak için Tahran ile müzakere halinde olduğunu teyit etti. Trump, İran’ın petrol ve gaz alanında ABD’ye "çok büyük bir hediye" sunduğunu belirtti ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Trump ayrıca, İranlı bir liderle temas halinde olduklarını ve bu kişiyi "saygın ve akıllı bir şahsiyet" olarak nitelendirdiğini belirterek, bu kişinin Mücteba Hamaney olmadığını ifade etti.

Diplomasiden söz edilirken İsrail ordusu ise müzakerelerin sonucuna bakmaksızın İran ve Lübnan’daki operasyonlarına planlandığı şekilde devam ettiklerini açıkladı.

Bu açıklamalar, savaşın 26. gününe girdiği; İran’ın İsrail ve bazı Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarının, ABD ve İsrail’in ise İran içlerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Öte yandan New York Times gazetesi, daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında geçtiğimiz günlerde doğrudan bir temas kurulduğunu ifşa etmişti.