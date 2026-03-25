Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu Kürdistan Bölgesi’ne taziyelerini iletti
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, İran'ın Peşmerge güçlerine yönelik füze saldırısından duyduğu endişeyi dile getirirken, Kürdistan Bölgesi Hükümetine başsağlığı diledi.
Başkonsolosluğun, resmi X hesabından 24 Mart 2026 Salı günü yayımlanan açıklamada, yaşamını yitiren Peşmergeler için Kürdistan Bölgesi Hükümetine başsağlığı mesajına yer verildi.
İran'ın Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin yapılan paylaşımda, Kürdistan Peşmerge güçlerine yönelik saldırıdan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Paylaşımda, kurbanların ailelerine, Kürdistan Bölgesi Hükümetine ve Irak halkına taziyeler iletildi.
Ne olmuştu?
24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.
Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.