ABD'li senatör: İran, ABD ile yüzleşemediği için Peşmerge'ye saldırdı

ABD Senatörü Tim Kaine, İran'ın ABD ordusuyla doğrudan karşı karşıya gelme kapasitesine sahip olmadığını, bu nedenle bölge ülkelerine ve Kürdistan Peşmerge güçlerine saldırmaya yöneldiğini belirtti.

Kurdistan24'e özel bir demeç veren Senatör Tim Kaine, ABD'nin İran hedeflerine yönelik saldırılarının, Tahran'ı bölge ülkelerine saldırmaya ittiğine işaret etti.

Kaine, "İran, ABD ordusuyla yüzleşme kapasitesinin olmadığını çok iyi biliyor; bu yüzden sadece ulaşabildiği yerlere ve taraflara saldırıyor." dedi.

Amerikalı senatör, İran'ın Peşmerge güçlerine yönelik saldırılarını "gerekçesiz" olarak nitelendirerek şunları ekledi:

"Gördüğümüz üzere İran Peşmerge’ye saldırdı; bu da saldırıların hiçbir haklı gerekçesinin olmadığının ve Tahran'ın ABD ordusu karşısındaki çaresizliğini örtbas etme çabasının bir başka kanıtıdır."