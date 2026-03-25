Irak, Habbaniye saldırısının bilançosunu açıkladı: Yanıt verme hakkımız saklıdır

2 saat önce

Irak Savunma Bakanlığı, Habbaniye'deki bir askeri sağlık merkezine düzenlenen hava saldırısı sonucunda 7 askerin hayatını kaybettiğini, 13 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Mart 2026 Çarşamba günü sabah saat 09:00'da Habbaniye Askeri Sağlık Merkezi ve Habbaniye Harekat Şubesine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava saldırısının ardından bölgeye uçak toplarıyla ateş açılmış ve can kayıpları meydana gelmiştir. Kurtarma ekipleri olay yerinde kurbanları arama çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Irak Savunma Bakanlığı, bu saldırının sağlık tesislerinin hedef alınmasını yasaklayan tüm uluslararası yasa ve teamüllerin açık ve tehlikeli bir ihlali olduğuna işaret etti.

Bakanlık ayrıca, belirlenen yasal çerçeveler doğrultusunda bu saldırıya yanıt vermek için gerekli tüm önlemleri alma hakkını tam olarak saklı tuttuğunu açıkladı.

Anbar vilayetinde, Ramadi ve Felluce şehirleri arasında yer alan Habbaniye Askeri Üssü, Irak'ın en büyük ve en eski askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. Uzun bir tarihe sahip olan bu üs, tamamen Irak güvenlik güçlerine devredilmeden önce, geçmişte ABD güçleri ve uluslararası koalisyon tarafından Irak güçlerinin eğitilmesi ve DAİŞ ile mücadelede ana merkezlerden biri olarak kullanılmıştı.