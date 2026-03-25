İran Dışişleri Bakanlığı: Diplomasiden Galibaf değil Arakçi sorumlu

1 saat önce

İranlı yetkililer, savaşı sona erdirmek amacıyla sunulacak önerileri dinlemeye hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, "India Today" gazetesine verdiği demeçte, "Amerikan diplomasisi ile trajik bir deneyimimiz var ve onlara hiçbir şekilde güvenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı gazeteye yaptığı açıklamanın devamında Bekayi, "Sadece dokuz ay içinde, müzakerelerin ve diplomatik çabaların ortasında iki kez saldırıya uğradık." dedi.

İran'ın dış meselelerle ilgili iç işleyişindeki rol dağılımına dair net bir mesaj veren Sözcü Bekayi, "Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın dış diplomasisindeki bir numaralı sorumludur; Meclis Başkanı'nın ise anayasaya göre başka görevleri vardır." şeklinde konuştu.

Öte yandan, başka bir İranlı yetkili Amerikan haber ağı CNN'e yaptığı açıklamada, Tahran'ın bölgedeki savaşı sona erdirmek için sunulan önerileri, "istikrarlı ve kalıcı olması şartıyla" dinlemeye hazır olduğunu bildirdi.

Bu açıklamalar, 24 Mart 2026 Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından geldi. Trump, görüşülen kişilerin kimliklerini açıklamasızın, "İran'da doğru kişilerle görüşüyoruz ve bir anlaşma imzalamaya çok istekliler." demişti.

ABD Başkanı, müzakere heyetinin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'dan oluştuğunu vurguladı.

Trump, İranlıların "asla nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiklerini" iddia etse de İran'daki "hiç kimseye güvenmediğini" de sözlerine ekledi.