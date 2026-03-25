Irak İçişleri Bakanı hayatını kaybeden Kürt polis için taziye mesajı yayımladı

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, Kerkük’te bir polisin hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Abdulemir Şemmeri, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, Kerkük Acil Yardım ve Devriye Polis Müdürlüğü personeli olan ve bu sabah görev esnasında hayatını kaybeden Kakai Kürtlerinden Mehdi Sabah Ahmed için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında Bakan Şemmeri, İçişleri Bakanlığı kahramanlarının sunduğu büyük fedakarlıkların, özellikle de sözleşmeli genç polislerin döktüğü kanın, şehirlerin huzur ve güvenliğini koruma noktasında sarsılmaz bir garanti olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı, Yüce Allah'tan merhuma rahmet dileyerek, ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet diledi.