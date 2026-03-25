Galibaf’tan ABD ve İsrail’e uyarı: Savunma irademizi test etmeyin

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’e uyarıda bulunarak, ülkesinin bölgedeki tüm askeri hareketliliği titizlikle takip ettiğini açıkladı.

Kalibaf, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, Tahran’ın bölgedeki ABD güçlerinin hareketlerini ve konuşlanmasını yakından izlediğini belirterek, "Amerikan güçlerinin her türlü hareketinden haberdarız ve tüm adımları gözetimimiz altındadır." dedi.

İran Meclis Başkanı, ABD ve İsrail’in askeri liderlerine hitaben yayımladığı mesajda, bu ülkelerin bölgedeki stratejik başarısızlıklarına atıfta bulunarak, "Generallerin bozduğunu, askerler düzeltemez" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, yabancı ülke askerlerinin İsrail’in politikalarının bedelini ödeyeceği konusunda uyarıda bulunan Kalibaf, "Askerler, Netanyahu’nun hayallerinin kurbanı olacak." dedi.

Mesajının sonunda karşı taraflara sert bir uyarıda bulunan İran Meclis Başkanı, "Topraklarımızı savunma irademizi test etmeyin; zira ülkemizin egemenliğini koruma konusunda asla tereddüt etmeyiz." diye konuştu.