Irak, ABD saldırılarını BM Güvenlik Konseyine taşıyor

Irak Hükümeti, Haşdi Şabi ve Irak ordusuna yönelik saldırılara karşı uluslararası düzeyde yasal ve diplomatik süreç başlatma kararı aldı.

Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, yaptığı açıklamada, "Irak'ın ülkeyi bölgesel çatışmalardan uzak tutmak için yürüttüğü siyasi ve diplomatik çabalara rağmen, bu sabah Habbaniye askeri sağlık merkezine haksız bir saldırı düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Sabah Numan, söz konusu saldırıda Irak ordusu personelinden hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu belirtti.

"Hükümet ve silahlı kuvvetler, Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkını saklı tutar." diyen Numan, bu eylemin tam bir suç ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, saldırının Irak halkı ile ABD arasındaki ilişkilere de zarar verdiğini kaydetti.

Sözcü Numan ayrıca, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Dışişleri Bakanlığına, ABD'nin Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırma talimatı verdiğini duyururken, bu görüşmenin amacının, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesine karşı resmi ve sert bir protesto notası vermek olduğunu dile getirdi.

Numan son olarak, "Irak halkının haklarını bu saldırılara karşı korumak ve tescil etmek amacıyla, delil ve detaylarla desteklenen resmi bir şikayet dilekçesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacaktır." dedi.