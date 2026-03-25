Pezeşkiyan: Erdoğan'ın İsrail'in saldırılarını kınaması takdire şayan

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırgan siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." dedi.

Pezeşkiyan, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), sosyal medya hesabından hem Türkçe hem Farsça yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırgan siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." diyerek, şunları kaydetti:

"Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yola, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."