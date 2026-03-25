Guterres: Orta Doğu’daki savaş kontrolden çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’daki savaşın “kontrolden çıktığını” belirterek, dünyanın derinleşen küresel ekonomik risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Antonio Guterres, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba) gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki çatışmaların tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyledi.

Orta Doğu’daki savaşın “kontrolden çıktığını” belirten BM Genel Sekreteri, çatışmaların giderek genişlediğini ve ciddi insani ile ekonomik sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Dünyanın daha büyük bir savaş, artan insan acısı ve derinleşen küresel ekonomik risklerle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Antonio Guterres, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, “Bu iş çok ileri gitti.” diye ekledi.

Lübnan’daki gelişmelere de dikkat çeken Guterres, Gazze’de yaşananların benzerinin burada tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, Hizbullah’a İsrail’e yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.