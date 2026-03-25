Arakçı: Düşmanın ülkeyi bölme girişimi başarısız oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engelleyebildiğini söyledi.

Arakçi, bugün (25 Mart 2026 Çarşamba), savaşı İran tarihinin "altın çağı" olarak nitelendirerek, "düşman'ın" ülkeyi bölme ve rejimi girişiminin başarısız olduğunu belirtti.Hürmüz Boğazı'yla ilgili olarak Arakçi, boğazın ülkesinin kontrolünde olduğunu, savaş sonrasında da özel tedbirlerle yönetileceğini ifade etti.

"Bölge ülkeleriyle hiçbir düşmanlığımız yok." diyen İran Dışişleri Bakanı, bölge ülkelerine gönderdiği mesajda, "Sadece ABD üslerini ve İran'a karşı saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alacağız." dedi.

Abbas Arakçi, bölgedeki bazı ülkelerin ABD ve İsrail'in saldırılarını kınamamasına şaşırdığını ifade ederek, Amerikalılardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.